Готуються всі - від ДСНС до ЗСУ: Кулеба попередив про можливий удар РФ у морози

Він зазначив, що наразі погода істотно впливає на роботу енергетичної системи країни, особливо під час ворожих обстрілів.

Кулеба також зауважив, що морози до -20°C ускладнюють ситуацію, проте підтримка партнерів та ефективна робота ППО забезпечує роботу енергосистеми.

"Це виклик, ще один виклик для нас, для українського народу. Я впевнений, що ми пройдемо і його. Буде складно, але, тим не менш, ця зима показує, що ми не одні", - сказав він.