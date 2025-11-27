ua en ru
Бундесвер создает подразделения ударных дронов-камикадзе и начинает их тестировать

Четверг 27 ноября 2025 05:25
Бундесвер создает подразделения ударных дронов-камикадзе и начинает их тестировать Фото: инспектор Сухопутных войск ФРГ, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Германия усиливает оборону - Бундесвер в ближайшие годы планирует создать шесть подразделений, которые будут направлены на ударные дроны. Также ФРГ формирует новые системы дальнобойных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Мы начали проведение тестов", - сообщил инспектор Сухопутных войск, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

По его словам, первая батарея среднего радиуса действия должна быть готова к эксплуатации к 2027 году, еще пять - к 2029-му.

Системы, которые сейчас испытывает Бундесвер, относятся к категории loitering munition - что можно перевести как "барражирующие боеприпасы". Эти ударные беспилотники способны кружить над полем боя и затем пикировать на цель. Их также называют камикадзе-дронами.

Кроме того, к 2029 году должна быть сформирована батарея новых дальнобойных систем вооружений. По размерам она будет соответствовать роте - от 60 до 150 военнослужащих. Такие системы способны обнаруживать и отражать атаки беспилотников по всей территории Германии.

Данные как "боеприпасы современного ведения войны"

Поле боя будущего будет основано на данных и определяться применением ИИ, отметил Фройдинг. Данные - это ключевой ресурс, который он назвал "боеприпасом ведения войны".

Он добавил, что война в будущем будет определяться конкурирующими защитными "зонтиками". Целью станет поддержание собственного защитного контура и одновременное проникновение сквозь оборону противника.

Недовольство цифровизацией

Фройдинг выразил недовольство текущим состоянием многомиллиардного проекта по цифровой боевой связи. По его словам, технический прогресс пока неудовлетворителен и уже "сказывается на боеготовности наших подразделений и соединений".

Генерал-лейтенант также сообщил, что после текущих испытаний в декабре предстоит принять решения о том, как интеграция цифровых коммуникационных технологий в вооружение и военную технику должна согласовываться с потребностями войск.

Напомним, 10 ноября сообщалось: Бундесвер опубликовал пессимистический отчет, согласно которому выяснилось - Германия пока не готова к возможной войне. Речь идет о медицинской системе страны и не только.

Перед этим министр обороны Германии Борис Писториус призвал сделать страну "готовой к войне" на фоне роста угрозы со стороны России.

