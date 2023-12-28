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Готовятся к обороне. Партизаны показали окопы россиян в Крыму (фото, видео)

Фото: партизаны показали окопы россиян в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Крыму рисские войска активно готовятся к обороне. Партизаны показали окопы захватчиков в Черноморском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения АТЕШ.

"Наш агент в населенном пункте Окуневка, который находится на западном берегу Крыма, демонстрирует окопы россиян. Оккупанты готовятся к обороне полуострова такими окопами. Координаты: 45.367558, 32.780489", - говорится в сообщении.

 

Фото: окопы россиян в Крыму (t.me/atesh_ua)

Партизаны отмечают, что "такие сооружения не пригодны для использования по назначению, и никого не смогут остановить".

Вылазки партизан на военные объекты РФ в Крыму

В начале октября партизаны проникли на аэродром Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Там оккупанты сосредоточили несколько установок противовоздушной обороны. В частности партизаны насчитали 7 вражеских систем ПВО.

Также партизаны пробрались на оборонные рубежи возле Феодосии, которые строят оккупанты, боясь контрнаступления ВСУ. Они нашли секретные позиции и огневые точки.

В сентябре партизаны пробрались на военный аэродром Кача, расположенный на севере оккупированного Крыма. Там находится большое количество вражеских вертолетов.

Недавно мы сообщали о том, что партизаны собрали важную информацию о наличии оккупантов на военном объекте в Крыму возле аэродрома "Ореховское".

 

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