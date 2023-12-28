Готуються до оборони. Партизани показали окопи росіян у Криму (фото, відео)

"Наш агент у населеному пункті Окунівка, що знаходиться на західному березі Криму, демонструє окопи росіян. Окупанти готуються до оборони півострова такими окопами. Координати: 45.367558, 32.780489", - йдеться в повідомленні.

Фото: окопи росіян у Криму (t.me/atesh_ua)

Партизани зазначають, що "такі споруди не придатні використання за призначенням, і нікого не зможуть зупинити".

Вилазки партизанів на військові об'єкти РФ у Криму

На початку жовтня партизани проникли на аеродром Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Там окупанти зосередили кілька установок протиповітряної оборони. Зокрема партизани нарахували 7 ворожих систем ППО.

Також партизани пробралися на оборонні рубежі біля Феодосії, які будують окупанти, боячись контрнаступу ЗСУ. Вони знайшли секретні позиції та вогневі точки.

У вересні партизани пробралися на військовий аеродром Кача, розташований на півночі окупованого Криму. Там перебуває велика кількість ворожих вертольотів.

Нещодавно ми повідомляли про те, що партизани зібрали важливу інформацію про наявність окупантів на військовому об'єкті в Криму біля аеродрому "Оріхівське".