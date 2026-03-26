Готовят удары по собственным газопроводам: разведка раскрыла план энергошантажа от РФ

Об этом РБК-Украина сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, руководство РФ разработало комплексный план возвращения на энергетический рынок Евросоюза. К его реализации привлечены представители российских властей всех уровней.

План мероприятий готовился еще раньше на фоне эскалации положения в Персидском заливе. Отголоском этого стало обнародованное публично "предупреждение" российского диктатора Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ от 24 февраля 2026 года о подготовке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

В этом контексте внимание обращается на неслучайность обвинений Украины в "энергетическом терроризме" со стороны постпреда РФ в ООН Василия Небензи на заседании Совета безопасности 23 марта.

Российские СМИ массово распространили его тезис: "Не прекращаются нападения на объекты экспортной инфраструктуры, обеспечивающей поставки российского газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку". За последние дни осуществлены атаки БПЛА на компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае, "Казачья" и "Береговая"".

Роль спецслужб России

Особая роль в реализации замыслов Кремля отводится специальным службам РФ. Так, ими разработаны планы мероприятий по увеличению поставок российских энергоресурсов на рынок ЕС.

Для реализации указанного сценария рассматривается возможность проведения комплекса активных мероприятий по усилению дефицита углеводородов в странах Европы.

В частности, прорабатываются варианты приостановления функционирования "Турецкого потока" и нефтепровода "Тенгиз-Новороссийск", которые поставляют энергоресурсы в интересах стран Европы, под предлогом их повреждения из-за ударов украинских дронов.

По оценкам РФ, приостановление работы указанных трубопроводов позволит нанести убытки западным энергетическим компаниям, создать дефицит сырья в ЕС, что повлечет значительный рост цен на нефть. В конце концов, Еврокомиссия будет вынуждена смягчить санкции в отношении энергосектора РФ "под давлением объективных обстоятельств".