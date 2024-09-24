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Готовят этой осенью. Зеленский раскрыл детали российского плана атак на АЭС Украины

Нью-Йорк, Вторник 24 сентября 2024 22:45
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Готовят этой осенью. Зеленский раскрыл детали российского плана атак на АЭС Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты этой осенью могут атаковать украинские атомные электростанции. Они сделают АЭС своими мишенями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН.

Глава государства напомнил, что российский диктатор нарушил большое количество норм и правил и он не остановится сам. Россию можно только принудить к миру.

По словам Зеленского, в этой войне нужно остановить агрессора, который является нарушителем Устава ООН.

Президент отметил, что на фоне приближения зимы Россия снова пытается уничтожить украинскую энергосистему.

"И этой осенью они даже более циничны. Они готовы сделать мишенью наши атомные электростанции, три АЭС. У нас есть такая информация и доказательства этого. Если Россия готова зайти так далеко это означает, что ваши ценности не имеют значения для Москвы", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия использует китайские спутники для съемки ядерных объектов Украины.

По его словам, если фиксируются такие попытки РФ снимать определенные объекты при помощи спутников, после этого страна-агрессор их атакует.

К слову, 26 августа из-за массированного удара россиян по Украине четыре энергоблока на украинских АЭС были обесточены. Как отмечал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Путин угрожает миру ядерной катастрофой.

При этом, по данным "Энергоатома", возле украинских АЭС за месяц пролетело более 100 дронов и ракет.

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