Россия фотографировала ядерные объекты Украины и может готовить удары по ним, - Зеленский

Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских атомных электростанций. Не исключено, что это делается в рамках подготовки к возможным ударам по ним.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

"По последним данным, Россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза нанесения ударов по ядерным объектам", - заявил он.

Зеленский не сказал, были ли китайские спутники, которые использовала Россия, коммерческими или контролировались китайским правительством.

Он заявил, что поделится информацией, которой располагает Украина, с лидерами на Генеральной Ассамблее на этой неделе.