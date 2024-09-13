Возле украинских АЭС менее чем за месяц пролетело более 100 российских дронов и ракет

Более сотни российских дронов и ракет пролетело рядом с украинскими атомными электростанциями менее чем за месяц. Такие действия РФ представляют беспрецедентную угрозу для всей Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" .

"За последние несколько недель было зафиксировано движение свыше 70 беспилотных летательных аппаратов страны-террористки и свыше 30 вражеских крылатых ракет, пролетавших недалеко от украинских АЭС", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" отмечают, что такие действия России представляют беспрецедентную угрозу не только Украине, но и всему континенту. До этого ни одно государство в мире не создавало подобных угроз атомным объектам.

В компании также добавили, что "Энергоатом" предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления МИД Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирование отечественных и международных организаций.

"Ожидаем жесткую реакцию и осуждение действий российского агрессора. Международное сообщество должно заставить РФ прекратить создавать угрозы атомным станциям Украины", - подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.