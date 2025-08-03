Готовят новые фейки: в ЦПД предупредили о грязной кампании РФ вокруг обменов пленными
Российский режим планирует продолжить дезинформационную кампанию по дискредитации процессов обмена с Украиной. Соответствующей информацией располагают Силы обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
В ЦПД напомнили, что уже опровергли российский фейк о том, что Украина якобы отказывается забирать граждан из пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Именно туда российский режим депортирует заключенных украинских граждан.
"Далее враг готовит новые вбросы ложной информации по теме, которая может содержать призывы и ложь относительно обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу "всех на всех", а делает это только с "избранными" пленными", - отметили в Центре.
С помощью распространения фейков об обменах пленными и заключенными российские оккупанты хотят достичь ряда целей:
- манипулировать процессом обменов;
- перебросить нежелание проводить процессы обменов с себя на Украину;
- дискредитировать украинскую власть;
- создать представление, будто Украина не заинтересована в возвращении своих граждан.
"Украина последовательно работает над возвращением каждого своего гражданина из плена", - заверили в ЦПД.
Напомним, 3 августа в ЦПД опровергли российские фейки о том, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных.
Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига призвал РФ прекратить использовать депортацию граждан Украины в Грузию, как оружие. Он потребовал от России провозить украинцев, которых Москва хочет депортировать, непосредственно к украинской границе.