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Готовят новые фейки: в ЦПД предупредили о грязной кампании РФ вокруг обменов пленными

Украина, Воскресенье 03 августа 2025 23:27
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Готовят новые фейки: в ЦПД предупредили о грязной кампании РФ вокруг обменов пленными Иллюстративное фото: россияне хотят "сыграть" на теме обмена пленными (ГУР МО)
Автор: Антон Корж

Российский режим планирует продолжить дезинформационную кампанию по дискредитации процессов обмена с Украиной. Соответствующей информацией располагают Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

В ЦПД напомнили, что уже опровергли российский фейк о том, что Украина якобы отказывается забирать граждан из пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. Именно туда российский режим депортирует заключенных украинских граждан.

"Далее враг готовит новые вбросы ложной информации по теме, которая может содержать призывы и ложь относительно обращений о том, как украинская сторона якобы отказывается проводить обмены по принципу "всех на всех", а делает это только с "избранными" пленными", - отметили в Центре.

С помощью распространения фейков об обменах пленными и заключенными российские оккупанты хотят достичь ряда целей:

  • манипулировать процессом обменов;
  • перебросить нежелание проводить процессы обменов с себя на Украину;
  • дискредитировать украинскую власть;
  • создать представление, будто Украина не заинтересована в возвращении своих граждан.

"Украина последовательно работает над возвращением каждого своего гражданина из плена", - заверили в ЦПД.

Напомним, 3 августа в ЦПД опровергли российские фейки о том, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших заключенных.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига призвал РФ прекратить использовать депортацию граждан Украины в Грузию, как оружие. Он потребовал от России провозить украинцев, которых Москва хочет депортировать, непосредственно к украинской границе.

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Обмен пленными
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