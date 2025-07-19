Сибига требует от России не депортировать украинцев в Грузию: что предлагается взамен

Украина требует от России прекратить использовать депортацию граждан Украины в Грузию, как оружие. Киев требует от РФ привозить украинцев, которых хотят депортировать, непосредственно к украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в X (Twitter).

Сибига отметил, что с июня этого года значительно возросло количество граждан Украины, которых российский режим депортирует через границу с Грузией. В основном это люди, которых "осудил" российский "суд" и которые вынуждены были отбывать "наказание" в российских тюрьмах.

В результате действий россиян в транзитной зоне между границами РФ и Грузии застряли десятки людей. Многие из них после российской тюрьмы не имеют надлежащих документов.

"Украинские консулы активно работают над тем, чтобы обеспечить их документами и транспортировать их в Украину через Молдову. 43 граждан, в частности бывший политзаключенный Андрей Коломиец, уже эвакуировали этим маршрутом. Однако, еще больше людей остаются в сложных условиях на границе", - сообщил министр.

Сибига добавил, что Украина, Грузия и Молдова сейчас активно работают над вопросом возвращения украинцев домой. Но нет гарантий того, что российский режим не решит увеличить количество депортированных через грузинскую границу.

"Чтобы избежать дальнейших осложнений, мы публично предлагаем России направлять эти категории граждан Украины непосредственно к украинской границе. Мы будем готовы принять их оттуда. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать. Мы передаем это предложение непосредственно и через международные организации, используя официальные каналы", - резюмировал министр.