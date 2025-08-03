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Украина "отказывается" принимать своих граждан: в ЦПД развеяли очередной фейк россиян

Воскресенье 03 августа 2025 18:26
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Украина "отказывается" принимать своих граждан: в ЦПД развеяли очередной фейк россиян Фото: россияне придумали очередной фейк, чтобы дискредитировать Украину (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Пропагандисты РФ распространяют фейк, что Украина якобы не забирает с нейтральных территорий своих граждан, в частности военнопленных и бывших взял. Однако эта информация - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

"Информация о том, что Украина якобы отказывается принимать около 90 своих граждан на пункте пропуска "Верхний Ларс" - фейк", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что ситуация совсем другая. В частности, как объясняют в ГУР, с начала полномасштабной войны РФ незаконно вывозила осужденных с временно оккупированных территорий.

После - когда срок наказания у этих людей закончился, их отпустили со справками на руках, которые не являются документами для пересечения границы.

"Решение о въезде принимает грузинская сторона. Украинское консульство в Тбилиси выдает ноты, подтверждающие готовность оформить удостоверение на возвращение в Украину. Но такое удостоверение могут получить только те, чье гражданство подтверждено", - рассказали в ЦПД.

Также там добавили, что в случае, если человек не является гражданином Украины - консул не имеет оснований оформлять документы.

Кроме того, в ЦПД отметили, что украинская сторона действует системно с самого начала этой ситуации. Вопросом занимаются непосредственно Офис президента, МИД, ГУР, Координационный штаб и омбудсмен.

Так, все граждане Украины, которые имеют подтверждающие документы, получают помощь и возвращаются домой.

"Цель фейка - дискредитировать Украину как государство, которое якобы "бросает своих", - пояснили в ЦПД мотив РФ.

Напомним, что согласно оценкам украинских правозащитников, в России увеличилось количество депортированных людей. По их мнению, это связано с указом главы Кремля Владимира Путина, согласно которому граждане Украины обязаны до 10 сентября 2025 года либо легализовать пребывания в РФ, либо покинуть ее.

Также отметим, что недавно глава МИД Украины Андрей Сибига призвал РФ прекратить использовать депортацию граждан Украины в Грузию, как оружие. Он потребовал от России провозить украинцев, которых Москва хочет депортировать, непосредственно к украинский границе.

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