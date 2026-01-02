ua en ru
Пт, 02 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Готовят в качестве преемницы? Дочь Ким Чен Ына посетила государственный мавзолей

Пятница 02 января 2026 04:41
UA EN RU
Готовят в качестве преемницы? Дочь Ким Чен Ына посетила государственный мавзолей Фото: Ким Чжу Э, дочь Ким Чен Ына (kcna.kp)
Автор: Эдуард Ткач

Дочь лидера КНДР Чжу Э посетила государственный мавзолей Кумсусан. Это был первый ее визит и в ходе мероприятия она сопровождала своих родителей, чтобы отдать дань уважения бывшим лидерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Помимо дочери, главу КНДР Ким Чен Ына сопровождали его жена Ли Соль Чжу и высокопоставленные чиновники. На кадрах опубликованных изданием KCNA видно, как Чжу Э находится между своими родителями в главном зале дворца Солнца Кумсусан.

Говоря непосредственно о лидере Северной Кореи, СМИ пишут, что он посетил мавзолей, чтобы почтить память своего деда Ким Ир Сена - основателя государства, а также отца Ким Чен Ыра. Это произошло в важные даты и годовщины, чем Ким Чен Ын подтвердил династическое наследие страны, обладающей ядерным оружием.

Что говорят аналитики

Reuters отмечает, что в последние три года Чжу Э все чаще появляется в государственных СМИ, что подпитывает предположения аналитиков и южнокорейской разведки о том, что она может стать лидером страны в четвертом поколении. То есть - преемницей Ким Чен Ына.

В частности, вице-президент аналитического центра "Институт Седжон", Чон Сон Чан, расценил первое появление Чжу Э в мавзолее как продуманный шаг ее отца в преддверии предстоящего съезда правящей партии, на котором может быть официально оформлено ее назначение.

В то же время Хон Мин, эксперт по КНДР из Корейского института национального объединения, считает, что Северная Корея создает образ "стабильной семьи" Кима, показывая его жену и дочь вместе с ним на важных мероприятиях.

Что известно о дочери Ким Чен Ына

Согласно государственным СМИ КНДР, Ким Джу Э, которая предположительно родилась в начале 2010-х годов, присутствовала на новогодних торжествах в этом 2025 году. В сентября она вместе с отцом совершила первую публичную поездку за границу. К слову, Северная Корея никогда не подтверждала возраст Чжу Э.

Представитель Минобъединения Южной Кореи отказался комментировать появление Чжу Э. При этом он сказал журналистам, что по мнению правительства, пока рано говорить о том, является ли она преемницей, учитывая ее возраст и отсутствие официальной должности.

По словам Хонга, потенциальные роли двух других детей Кима оставляют место для осторожности при формулировке выводов о преемственности власти Джу Э.

"Практически невозможно публично назначить Ким Джу Э, которой, как считается, только что исполнилось 13 лет, преемницей, поскольку она еще даже не достигла возраста, позволяющего вступить в Рабочую партию", - сказал он.

Напомним, в сентября СМИ писали, что Чжу Э после визита в Китай значительно укрепила свой статус как потенциальной преемницы.

"Целью ее поездки было, по сути, часть процесса завершения нарратива с учетом ее преемственности", - сообщили в разведке Южной Кореи.

Также мы писали, что в ноябре Ким Чен Ын показал миру свою дочь во время испытаний баллистической ракеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Ким Чен Ын Северная Корея
Новости
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Министр обороны Словакии заявил, что Украина никогда не будет в НАТО
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем