Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь во время ракетных испытаний

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые показал миру свою дочь во время испытаний баллистической ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На серии фото, которую опубликовало государственное агентство ЦТАК, пара, взявшись за руки, осматривает запуск крупнейшей баллистической ракеты страны.

Reuters отмечает, что существование дочери Ким Чен Ына никогда публично не подтверждалось.

Эксперты полагают, что у Ким Чен Ына есть трое детей, две девочки и мальчик. Некоторые наблюдатели полагали, что один ребенок был замечен на кадрах празднования национального праздника в сентябре.

Это первое публичное подтверждение существования дочери лидера КНДР / Фото: kcnawatch.org

Северная Корея никогда не объявляла, кто последует за Ким Чен Ыном в случае, если он станет недееспособным, и, поскольку известно мало подробностей о его маленьких детях, аналитики предположили, что его сестра и лоялисты могут сформировать регентство, пока преемник не станет достаточно взрослым, чтобы стать лидером.

Дочь Ким Чен Ына может стать его преемницей, считают аналитики / Фото: kcnawatch.org

Появление дочери лидера КНДР во время ракетных испытаний может свидетельствовать о наследственной преемственности в четвертом поколении. Кроме того, это сигнал того, что основной северокорейской элите необходимо подготовиться к такому развитию событий.

Выход Ким Чен Ына с дочерью также может быть сигналом для местных элит / Фото: kcnawatch.org

Напомним, что в пятницу Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов, и приземлилась всего в 200 километрах от Японии.

Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам. Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

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