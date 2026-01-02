Готують як наступницю? Дочка Кім Чен Ина відвідала державний мавзолей

Дочка лідера КНДР Чжу Е відвідала державний мавзолей Кумсусан. Це був перший її візит і під час заходу вона супроводжувала своїх батьків, щоб віддати данину поваги колишнім лідерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Крім дочки, главу КНДР Кім Чен Ина супроводжували його дружина Лі Соль Чжу і високопоставлені чиновники. На кадрах, опублікованих виданням KCNA, видно, як Чжу Е перебуває між своїми батьками в головному залі палацу Сонця Кумсусан.

Говорячи безпосередньо про лідера Північної Кореї, ЗМІ пишуть, що він відвідав мавзолей, щоб вшанувати пам'ять свого діда Кім Ір Сена - засновника держави, а також батька Кім Чен Ира. Це сталося у важливі дати і річниці, чим Кім Чен Ин підтвердив династичну спадщину країни, що володіє ядерною зброєю.

Що кажуть аналітики

Reuters зазначає, що в останні три роки Чжу Е дедалі частіше з'являється в державних ЗМІ, що підживлює припущення аналітиків і південнокорейської розвідки про те, що вона може стати лідером країни в четвертому поколінні. Тобто - наступницею Кім Чен Ина.

Зокрема, віце-президент аналітичного центру "Інститут Седжон", Чон Сон Чан, розцінив першу появу Чжу Е в мавзолеї як продуманий крок її батька напередодні майбутнього з'їзду правлячої партії, на якому може бути офіційно оформлено її призначення.

Водночас Хон Мін, експерт із КНДР із Корейського інституту національного об'єднання, вважає, що Північна Корея створює образ "стабільної сім'ї" Кіма, показуючи його дружину і доньку разом із ним на важливих заходах.

Що відомо про доньку Кім Чен Ина

Згідно з державними ЗМІ КНДР, Кім Джу Е, яка, імовірно, народилася на початку 2010-х років, була присутня на новорічних урочистостях цього 2025 року. У вересні вона разом із батьком здійснила першу публічну поїздку за кордон. До слова, Північна Корея ніколи не підтверджувала вік Чжу Е.

Представник Міноб'єднання Південної Кореї відмовився коментувати появу Чжу Е. Водночас він сказав журналістам, що, на думку уряду, поки що зарано говорити про те, чи є вона спадкоємицею, з огляду на її вік і відсутність офіційної посади.

За словами Хонга, потенційні ролі двох інших дітей Кіма залишають місце для обережності під час формулювання висновків про спадкоємність влади Джу Е.

"Практично неможливо публічно призначити Кім Джу Е, якій, як вважається, щойно виповнилося 13 років, спадкоємицею, оскільки вона ще навіть не досягла віку, який дає змогу вступити до Робочої партії", - сказав він.