"Готовьте аудиторию к провалу": СМИ РФ получили указания по переговорам в Стамбуле

Кремль разослал провластным медиа инструкцию, как освещать переговоры в Стамбуле. В методичке нет деталей о позиции делегации, зато аудиторию уже готовят к возможному провалу и новым санкциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza .

По данным издания, российские СМИ получили от российского политического блока методичку о том, как писать о переговорах в Стамбуле 15 мая.

В частности в методичке есть уточнение относительно помощника президента Владимира Мединского в списке участников делегации. Это рекомендуют объяснять тем, что он руководил делегацией переговорщиков в Стамбуле 2022 года, поэтому то, что происходит сейчас, якобы является "логическим продолжением его работы".

Также пропагандистам советуют отметить, что при формировании делегации на российского диктатора Владимира Путина не повлияли "ни слова американского президента Дональда Трампа, ни заявления украинского президента Владимира Зеленского".

О позиции, которую российская делегация должна донести до украинской стороны, в методичке ничего не сообщают. Предположений о возможном ходе переговоров и советов о том, как освещать их результаты, в ней также нет.

При этом авторы предлагают сотрудникам провластных СМИ рассказать, что сейчас "переговоры проходят на худших для Украины условиях", чем три года назад, однако, в чем заключается ухудшение условий, в методичке не объясняется.

Аудиторию РФ готовят к провалу

В то же время сотрудники политического блока уже советуют лояльной Кремлю прессе готовить аудиторию к провалу встречи: в тексте методички говорится о "новом пакете санкций".

Составители текста рекомендуют рассказывать россиянам, что:

новые санкции "не нанесут ущерб развитию страны",

Россия "успешно справляется с вызовами любых санкций",

бюджет страны "сверстан с их учетом".

Отдельно упоминаются санкции на торговлю энергоресурсами, которые якобы не влияют на состояние "стабильно развивающегося энергокомплекса".