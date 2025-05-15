"Надеюсь, я ошибаюсь". Рубио скептически настроен относительно переговоров Украины и РФ
Соединенные Штаты не ожидают прорыва от переговоров между Украиной и Россией, которые проходят в Турции. Однако личная встреча президентов США и России якобы может сдвинуть процесс с мертвой точки.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Рубио сообщил, что завтра встретится с министром иностранных дел Турции и делегацией из Украины в Стамбуле.
Эта встреча состоится сразу после того, как сегодня официальные представители Украины и России должны были бы встретиться для прямых переговоров, но госсекретарь США заявил, что Америка сейчас "не возлагает больших надежд" на эти переговоры.
"По моей оценке, я не думаю, что у нас будет прорыв, пока президент (США Дональд Трамп, - ред.) и президент (России Владимир, - ред.) Путин непосредственно не пообщаются на эту тему", - сказал он.
В то же время, Рубио отметил, что он может ошибаться в оценке переговоров.
"Надеюсь, я ошибаюсь. Надеюсь, я ошибаюсь на все 100%... Надеюсь, завтра в новостях напишут, что они договорились о прекращении огня. Но это не моя оценка!", - подытожил госсекретарь.
Он добавил, что после завершения переговоров в Стамбуле завтра США определятся с графиком возможной встречи Путина и Трампа.
Переговоры в Турции
Напомним, что в ночь на 11 мая российский диктатор отверг совместное предложение от Украины, ЕС и США по установлению временного 30-дневного перемирия в Украине. Вместо этого он предложил встретиться с Украиной в Турции.
Украина и ее партнеры включая Трампа поддержали данное предложение и Зеленский сообщил, что готов лично встретиться с российским диктатором в Турции.
Впрочем, как и ожидалось Путин проигнорировал встречу с Зеленским, а взамен направил в Стамбул чиновников низкого уровня. Для понимания, данную делегацию возглавил даже не глава МИД России, а помощник диктатора Владимир Мединский, который уже был участником переговоров еще в 2022 году.
Стоит отметить, что после прилета в Турцию Зеленский назвал "бутафорской" делегацию России, которую диктатор Владимир Путин направил вместо себя на переговоры.
Зато Украина на переговорах в Турции представлена на самом высоком уровне - к делегации присоединились представители Офиса президента, МИД, военные и разведчики.
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