"Готуйте аудиторію до провалу": ЗМІ РФ отримали вказівки щодо переговорів у Стамбулі

Кремль розіслав провладним медіа інструкцію, як висвітлювати переговори в Стамбулі. У методичці немає деталей про позицію делегації, зате аудиторію вже готують до можливого провалу та нових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza .

За даними видання, російські ЗМІ отримали від російського політичного блоку методичку про те, як писати про переговори у Стамбулі 15 травня.

Зокрема в методичці є уточнення щодо помічника президента Володимира Мединськогов списку учасників делегації. Це рекомендують пояснювати тим, що він керував делегацією парламентерів у Стамбулі 2022 року, тож те, що відбувається зараз, нібито є "логічним продовженням його роботи".

Також пропагандистам радять зазначити, що під час формування делегації на російського диктатора Володимира Путіна не вплинули "ні слова американського президента Дональда Трампа, ні заяви українського президента Володимира Зеленського".

Про позицію, яку російська делегація має донести до української сторони, у методичці нічого не повідомляють. Припущень про можливий перебіг переговорів і порад про те, як висвітлювати їхні результати, у ній також немає.

При цьому автори пропонують співробітникам провладних ЗМІ розповісти, що зараз "переговори відбуваються на гірших для України умовах", ніж три роки тому, однак, у чому полягає погіршення умов, у методичці не пояснюється.

Аудиторію РФ готують до провалу

Водночас співробітники політичного блоку уже радять лояльній Кремлю пресі готувати аудиторію до провалу зустрічі: у тексті методички йдеться про "новий пакет санкцій".

Укладачі тексту рекомендують розповідати росіянам, що:

нові санкції "не завдадуть шкоди розвитку країни",

Росія "успішно справляється з викликами будь-яких санкцій",

бюджет країни "зверстано з їх урахуванням".

Окремо згадуються санкції на торгівлю енергоресурсами, які нібито не впливають на стан "енергокомплексу, який стабільно розвивається".