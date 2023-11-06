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Готовил удары по железной дороге в Винницкой области. Задержан агент ФСБ России

Украина, Понедельник 06 ноября 2023 10:30
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Готовил удары по железной дороге в Винницкой области. Задержан агент ФСБ России Фото: СБУ задержала агента РФ, готовившего удары по объектам УЗ под Винницей (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского агента, готовящего воздушные удары по объектам Укрзализныци в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Для выполнения вражеской задачи он разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые, возможно, использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Также злоумышленник пытался определить расположение ключевых электроподстанций региона и получить информацию об их техническом состоянии.

"Полученные разведданные он должен был передать своему "куратору" из ФСБ через анонимный почтовый ящик. "Отчет" предусматривал точные координаты и фото украинских объектов с привязкой к местности и текстовыми разъяснениями", - отметили в СБУ.

СБУ задержала агента РФ, готовившего удары по объектам УЗ под Винницей (t.me/SBUkr)

Используя информацию агента, оккупанты планировали удары по критической инфраструктуре региона с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе.

"В случае успеха враждебной операции российская спецслужба "гарантировала" своему агенту денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. Средства должны были поступить на его банковскую карточку", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, после выполненной задачи злоумышленник надеялся на то, что ФСБ "эвакуирует" его на территорию РФ. Впрочем, сотрудники СБУ помешали планам и задержали предателя

По данным следствия, задержан 57-летний житель Хмельницкого района, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в мае этого года. В "поле зрения" ФСБ он попал из-за распространения на странице в "Одноклассниках" своих прокремлевских взглядов.

В настоящее время агент находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Не первый случай

Отметим, что СБУ не впервые задерживает планировавших удары агентов РФ или работавших на предприятиях УЗ. К примеру, ранее СБУ задержала должностницу "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области. Также в Лимане (Донецкая область) СБУ задержала двух бывших чиновников "Укрзализныци", которые обеспечивали ремонт военных эшелонов РФ.

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Служба безопасности Украины Укрзализныця ФСБ Винницкая область
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