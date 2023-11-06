Готував удари по залізниці у Вінницькій області. Затримано агента ФСБ Росії

СБУ затримала російського агента, який готував повітряні удари по об’єктах Укрзалізниці у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Для виконання ворожого завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ у напрямку передової", - йдеться в повідомленні.

Також зловмисник намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

"Одержані розвіддані він мав передати своєму "куратору" з ФСБ через анонімну поштову скриньку. "Звіт" передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями", - зазначили в СБУ.

СБУ затримала агента РФ, який готував удари по об’єктах УЗ під Вінницею (t.me/SBUkr)

За інформацією агента окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе.

"У разі успіху ворожої операції російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку", - розповіли у відомстві.

Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що ФСБ "евакуює" його на територію РФ. Втім, співробітники СБУ завадили планам та затримали зрадника.

За даними слідства, затриманим є 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року. У "поле зору" ФСБ він потрапив через поширення на сторінці в "Однокласниках" своїх прокремлівських поглядів.

Наразі агент знаходиться під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Не перший випадок

Зазначимо, що СБУ не вперше затримує агентів РФ, які планували удари, або працювали на підприємствах УЗ. Наприклад, раніше СБУ затримала посадовицю "Укрзалізниці", яка готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах Сил оборони у Дніпропетровській області. Також у Лимані (Донецька область) СБУ затримала двох колишніх чиновників "Укрзалізниці", які забезпечували ремонт військових ешелонів РФ.