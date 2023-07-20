СБУ задержала сотрудницу "Укрзализныци", которая готовила удар под Днепром

СБУ задержала чиновницу "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Злоумышленницей оказалась должностница подразделения Укрзализныци, которую российские военные привлекли к сотрудничеству в начале 2023 года", - говорится в сообщении.

По указанию российского куратора женщина собирала разведданные о местах базирования сил безопасности и обороны на территории областного центра.

"Развединформация потребовалась рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение", - рассказали в СБУ, добавив, что агент задержали по месту жительства.

По данным следствия, российский информатор был на "прямой" связи с кадровым российским военным, который находился на временно оккупированной части Донецкой области.

Для сбора разведданных фигурантка объезжала территорию Днепра на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты.

В ходе обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским "куратором". На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении.

Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Отметим, что СБУ постоянно задерживает российских агентов по всей Украине. Днепропетровская область в єтом плане не исключение.

Например, ранее СБУ задержала российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

Также СБУ задержала агента ФСБ, который шпионил за центрами подготовки ВСУ к контрнаступлению в Днепропетровской области. Он оказался местным жителем и даже успел получить псевдоним "Геральт".