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Ремонтировали военные эшелоны России. СБУ задержала экс-чиновников УЗ в Лимане

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Донецкая область, Четверг 23 февраля 2023 12:42
Ремонтировали военные эшелоны России. СБУ задержала экс-чиновников УЗ в Лимане Фото: СБУ задержала экс-чиновников УЗ в Лимане за сотрудничество с оккупантами (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

В Лимане (Донецкая область) Служба безопасности Украины задержала двух бывших чиновников "Укрзализныци", которые обеспечивали ремонт военных эшелонов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным спецслужбы, во время оккупации Лимани двое мужчин добровольно пошли на сотрудничество с врагом, за что получили назначение в состав оккупационной "администрации".

Установлено, что один из коллаборантов возглавил дорожные электромеханические мастерские в созданной агрессором "дирекции" инфраструктуры железной дороги "ДНР", а второй - стал его подчиненным и выполнял функции "главного инженера".

"Вместе они должны обеспечивать исправность железнодорожных объектов для переброски личного состава, вооружения и боеприпасов оккупационных группировок на восточный фронт. Для этого координировали работу дорожных мастерских по восстановлению электроподстанций на железных сообщениях в захваченных районах Волновахи и Иловайска", - рассказали в СБУ.

После освобождения Лимана злоумышленники пытались "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ их местонахождение задержали.

Фото: задержание экс-чиновников УЗ, работавших на оккупантов (t.me/SBUkr)

Предателям сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд уже отправил их под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала в Виннице преступника, который вербовал бывших украинских заключенных в ЧВК "Вагнера".

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Служба безопасности Украины Укрзализныця колаборант
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