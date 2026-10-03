Готовил подрыв воина ВСУ: в Хмельницком задержан 16-летний агент РФ
СБУ задержала в Хмельницком несовершеннолетнего агента РФ. Подросток изготовил самодельную взрывчатку для совершения теракта против военнослужащего ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, подготовкой преступления занимался 16-летний житель Черновцов, которого российские спецслужбы вербовали из-за поиска "легкого" заработка в Telegram.
По указанию куратора из РФ, парень прибыл в Хмельницкий и приобрел необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства.
Впоследствии злоумышленник получил координаты тайника, откуда удалил тротил с электродетонатором для завершения снаряжения бомбы.
Готовое взрывное устройство несовершеннолетнее снарядило металлическими гайками и заложило в схрон для непосредственного исполнителя теракта.
Чтобы российские кураторы могли следить за тайником, он установил на дереве рядом камеру с функцией удаленного доступа.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта на автостанции в Хмельницком, когда тот пытался уехать из города. При осмотре у него изъяли смартфон с перепиской, что подтверждает работу на врага.
Следователи объявили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время несовершеннолетний находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Служба безопасности Украины продолжает системно разоблачать агентов вражеских спецслужб в разных регионах страны.
В частности, ранее в Харьковской области СБУ разоблачила "крота" в ВСУ, пытавшемся скорректировать ракетный удар по собственному ремонтному батальону.
Кроме этого, контрразведка спецслужбы предотвратила теракт в центре Ровно, задержав российского агента при попытке заложить взрывчатку возле государственного учреждения.
Также в столице стражи порядка задержали киллерку ФСБ, которая готовила заказное убийство российского оппозиционера, возглавляющего украинскую общественную организацию.