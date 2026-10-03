ua en ru
Сб, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Готовил подрыв воина ВСУ: в Хмельницком задержан 16-летний агент РФ

22:34 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Готовил подрыв воина ВСУ: в Хмельницком задержан 16-летний агент РФ Фото: СБУ задержала 16-летнего агента РФ в Хмельницком (facebook.com/SecurSerUkraine)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

СБУ задержала в Хмельницком несовершеннолетнего агента РФ. Подросток изготовил самодельную взрывчатку для совершения теракта против военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, подготовкой преступления занимался 16-летний житель Черновцов, которого российские спецслужбы вербовали из-за поиска "легкого" заработка в Telegram.

По указанию куратора из РФ, парень прибыл в Хмельницкий и приобрел необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

Впоследствии злоумышленник получил координаты тайника, откуда удалил тротил с электродетонатором для завершения снаряжения бомбы.

СБУ задержала 16-летнего агента РФ в Хмельницком (t.me/SBUkr)СБУ задержала 16-летнего агента РФ в Хмельницком (t.me/SBUkr)

Готовое взрывное устройство несовершеннолетнее снарядило металлическими гайками и заложило в схрон для непосредственного исполнителя теракта.

Чтобы российские кураторы могли следить за тайником, он установил на дереве рядом камеру с функцией удаленного доступа.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта на автостанции в Хмельницком, когда тот пытался уехать из города. При осмотре у него изъяли смартфон с перепиской, что подтверждает работу на врага.

Следователи объявили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время несовершеннолетний находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины продолжает системно разоблачать агентов вражеских спецслужб в разных регионах страны.

В частности, ранее в Харьковской области СБУ разоблачила "крота" в ВСУ, пытавшемся скорректировать ракетный удар по собственному ремонтному батальону.

Кроме этого, контрразведка спецслужбы предотвратила теракт в центре Ровно, задержав российского агента при попытке заложить взрывчатку возле государственного учреждения.

Также в столице стражи порядка задержали киллерку ФСБ, которая готовила заказное убийство российского оппозиционера, возглавляющего украинскую общественную организацию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины ФСБ Российская Федерация Хмельницкий Война в Украине
Новости
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
В Киеве изменили правила движения по мостам во время тревоги
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры