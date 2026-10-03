Готував підрив воїна ЗСУ: у Хмельницьку затримали 16-річного агента РФ

СБУ затримала у Хмельницькому неповнолітнього агента РФ. Підліток виготовив саморобну вибухівку для вчинення теракту проти військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За даними слідства, підготовкою злочину займався 16-річний житель Чернівців, якого російські спецслужби вербували через пошук "легкого" заробітку в Telegram.

За вказівкою куратора з РФ хлопець прибув до Хмельницького та придбав необхідні компоненти для створення саморобного вибухового пристрою.

Згодом зловмисник отримав координати тайника, звідки вилучив тротил із електродетонатором для завершення спорядження бомби.

Готовий вибуховий пристрій неповнолітній спорядив металевими гайками та заклав у схрон для безпосереднього виконавця теракту.

Щоб російські куратори могли стежити за тайником, він встановив на дереві поруч камеру із функцією віддаленого доступу.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на автостанції у Хмельницькому, коли той намагався виїхати з міста. Під час огляду в нього вилучили смартфон із листуванням, що підтверджує роботу на ворога.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі неповнолітній перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.