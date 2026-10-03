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Готував підрив воїна ЗСУ: у Хмельницьку затримали 16-річного агента РФ

22:34 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Готував підрив воїна ЗСУ: у Хмельницьку затримали 16-річного агента РФ Фото: СБУ затримала 16-річного агента РФ у Хмельницькому (facebook.com/SecurSerUkraine)
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СБУ затримала у Хмельницькому неповнолітнього агента РФ. Підліток виготовив саморобну вибухівку для вчинення теракту проти військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, підготовкою злочину займався 16-річний житель Чернівців, якого російські спецслужби вербували через пошук "легкого" заробітку в Telegram.

За вказівкою куратора з РФ хлопець прибув до Хмельницького та придбав необхідні компоненти для створення саморобного вибухового пристрою.

Згодом зловмисник отримав координати тайника, звідки вилучив тротил із електродетонатором для завершення спорядження бомби.

СБУ затримала 16-річного агента РФ у Хмельницькому (t.me/SBUkr)СБУ затримала 16-річного агента РФ у Хмельницькому (t.me/SBUkr)

Готовий вибуховий пристрій неповнолітній спорядив металевими гайками та заклав у схрон для безпосереднього виконавця теракту.

Щоб російські куратори могли стежити за тайником, він встановив на дереві поруч камеру із функцією віддаленого доступу.

Співробітники СБУ затримали фігуранта на автостанції у Хмельницькому, коли той намагався виїхати з міста. Під час огляду в нього вилучили смартфон із листуванням, що підтверджує роботу на ворога.

Слідчі оголосили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі неповнолітній перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України продовжує системно викривати агентів ворожих спецслужб у різних регіонах країни.

Зокрема, раніше у Харківській області СБУ викрила "крота" у ЗСУ, який намагався скоригувати ракетний удар по власному ремонтному батальйону.

Окрім цього, контррозвідка спецслужби запобігла теракту у центрі Рівного, затримавши російського агента під час спроби закласти вибухівку біля державної установи.

Також у столиці правоохоронці затримали кілерку ФСБ, яка готувала замовне вбивство російського опозиціонера, що очолює українську громадську організацію.

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