СБУ задержала киллершу ФСБ в Киеве: она готовила убийство оппозиционера

СБУ предотвратила заказное убийство в Киеве и задержала агентку ФСБ, которая, по данным следствия, готовила покушение на российского оппозиционера, возглавляющего одну из украинских общественных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ.

Покушение сорвали

Контрразведка СБУ задержала в Киеве женщину, которая, по данным следствия, получила от ФСБ задание ликвидировать российского оппозиционера. Сейчас он возглавляет одну из всеукраинских общественных организаций и после начала полномасштабной войны воевал на стороне Украины.

По версии следствия, убийство планировали совершить возле столичного спортзала, где мужчина работает тренером по кикбоксингу. Агентка должна была устроить засаду и открыть огонь из боевого пистолета.

СБУ задержала ее во время дорозведки территории рядом со спорткомплексом. Женщина выбирала место, с которого планировала совершить нападение.

Как действовала агентка

По данным дела, исполнительницей стала безработная жительница временно оккупированного Мелитополя. К сотрудничеству с российскими спецслужбами ее якобы привлекли в обмен на обещание закрыть дело о незаконном хранении наркотиков.

После вербовки женщина прошла подготовку на базе местной "филии" ФСБ. Там ее обучали конспирации, ориентированию на местности и обращению с огнестрельным оружием.

В Украину она попала через Беларусь. Сначала агентка приехала в Житомир, а затем отправилась в Киев. В столице она несколько раз меняла гостиницы и использовала дополнительные меры конспирации.

Позже куратор из РФ передал ей координаты тайника в лесопарковой зоне. Оттуда женщина забрала пистолет с боеприпасами.

Во время обыска в гостиничном номере СБУ обнаружила оружие и смартфон, с которого фигурантка поддерживала связь с представителем ФСБ. Его личность, по данным спецслужбы, уже установлена.

Следователи сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она находится под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Житомирской области при координации Департамента контрразведки СБУ и процессуальном руководстве областной прокуратуры.