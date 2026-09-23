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СБУ предотвратила теракт в центре Ровно: задержан агент РФ

11:40 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
СБУ предотвратила теракт в центре Ровно: задержан агент РФ Иллюстративное фото: СБУ (facebook com SecurSerUkraine)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Контрразведка СБУ предотвратила подготовку теракта в центре Ровно. Российский агент заложил самодельное взрывное устройство возле государственного учреждения, однако правоохранители успели остановить его до совершения взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ.

Планировали взрыв в час пик

По данным следствия, мужчина спрятал бомбу в мусорном баке рядом с административным зданием, после чего сообщил об этом российскому куратору через мессенджер. В дальнейшем взрыв планировали активировать дистанционно в часы наибольшего скопления людей.

Таким образом российская сторона рассчитывала нанести максимальный ущерб среди гражданских и дестабилизировать ситуацию в приграничном регионе.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого, когда он пытался покинуть место предполагаемого теракта. Взрывное устройство при этом изъяли и обезвредили.

Как агент выполнял задания

Следствие считает, что задержанный был завербован российскими спецслужбами через Telegram-каналы, где искал возможность быстрого заработка. Мужчина работал курьером местной службы доставки и использовал эту деятельность для сбора информации.

Передвигаясь по Ровно на мопеде, он фотографировал территории и парковки возле государственных объектов, выбирая место для будущего взрыва. Полученные материалы отправлял российскому куратору.

Позже агент получил координаты тайника и забрал оттуда самодельное взрывное устройство дистанционного действия. Во время обыска у него обнаружили телефон с фотографиями объектов и перепиской с российским спецслужбистом.

Что грозит задержанному

Мужчине сообщили о подозрении по статьям о покушении на совершение террористического акта. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий как государственной измены. Операцию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Фото: СБУ

Напоминаем, что СБУ сообщила об очередном успешном перехвате вражеской реактивной цели с помощью украинского дрона-перехватчика. По словам президента, это уже второй такой результат военной контрразведки СБУ за один день.

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