СБУ предотвратила теракт в центре Ровно: задержан агент РФ
Контрразведка СБУ предотвратила подготовку теракта в центре Ровно. Российский агент заложил самодельное взрывное устройство возле государственного учреждения, однако правоохранители успели остановить его до совершения взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию СБУ.
Планировали взрыв в час пик
По данным следствия, мужчина спрятал бомбу в мусорном баке рядом с административным зданием, после чего сообщил об этом российскому куратору через мессенджер. В дальнейшем взрыв планировали активировать дистанционно в часы наибольшего скопления людей.
Таким образом российская сторона рассчитывала нанести максимальный ущерб среди гражданских и дестабилизировать ситуацию в приграничном регионе.
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого, когда он пытался покинуть место предполагаемого теракта. Взрывное устройство при этом изъяли и обезвредили.
Как агент выполнял задания
Следствие считает, что задержанный был завербован российскими спецслужбами через Telegram-каналы, где искал возможность быстрого заработка. Мужчина работал курьером местной службы доставки и использовал эту деятельность для сбора информации.
Передвигаясь по Ровно на мопеде, он фотографировал территории и парковки возле государственных объектов, выбирая место для будущего взрыва. Полученные материалы отправлял российскому куратору.
Позже агент получил координаты тайника и забрал оттуда самодельное взрывное устройство дистанционного действия. Во время обыска у него обнаружили телефон с фотографиями объектов и перепиской с российским спецслужбистом.
Что грозит задержанному
Мужчине сообщили о подозрении по статьям о покушении на совершение террористического акта. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий как государственной измены. Операцию проводили сотрудники СБУ в Ровенской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
Напоминаем, что СБУ сообщила об очередном успешном перехвате вражеской реактивной цели с помощью украинского дрона-перехватчика. По словам президента, это уже второй такой результат военной контрразведки СБУ за один день.