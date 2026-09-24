СБУ разоблачила российского "крота" в ВСУ, который готовил обстрел своего подразделения
В Харьковской области задержан российский "крот" в рядах ВСУ, который пытался скорректировать ракетный удар по собственному ремонтному батальону.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
Военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ задержала корректировщика в служебном автомобиле непосредственно при выезде за пределы воинской части. Предателем оказался мобилизованный военнослужащий, занимавший должность мастера-электрика по ремонту беспилотных комплексов в мотопехотной бригаде.
Фигурант передал куратору ФСБ точные координаты украинского рембата. Чтобы сохранить свою жизнь во время запланированной атаки, он планировал заблаговременно уехать с территории объекта под предлогом визита в госпиталь. Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили агента и приняли меры для обеспечения безопасности локаций украинских военных.
Схема вербовки и шпионаж
Российские спецслужбы вербовали мужчину еще до призыва на военную службу. Для привлечения военнообязанного к сотрудничеству враг использовал его родственницу, проживающую в России.
После попадания в армию агент параллельно с основной работой собирал для врага данные о пунктах дислокации своего соединения и смежных подразделений. В ходе обысков у задержанного изъяли пять смартфонов, которые он по очереди применял для зашифрованной связи с российской стороной.
Следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Пока фигурант находится под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, контрразведка СБУ предотвратила теракт в центре Ровно. Российский агент заложил самодельное взрывное устройство вблизи государственного учреждения, однако правоохранители успели задержать его до того, как произошел взрыв.
Кроме того,СБУ предотвратила заказное убийство в Киеве. Правоохранители задержали агентку ФСБ, которая, по данным следствия, готовила покушение на российского оппозиционера, возглавляющего одну из украинских общественных организаций.