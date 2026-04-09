Главная » Жизнь » Общество

В Буче работников ТЦК отправили на фронт? В областном военкомате заявили о фейке

14:22 09.04.2026 Чт
В Киевском ТЦК назвали информацию "грубым фейком"
aimg Ирина Глухова
В Буче работников ТЦК отправили на фронт? В областном военкомате заявили о фейке Фото: в Киевском областном ТЦК заявили о фейке (facebook.com)

Киевский областной ТЦК и СП отреагировал на информацию об отправке всех работников Бучанского РТЦК вместе с руководством на фронт после коррупционного скандала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление областного военкомата.

Читайте также: В Бучанском РТЦК отправили на фронт руководство после коррупционного скандала

Как заявили в областном ТЦК, "Telegram-каналы, специализирующиеся на хайповых новостях о сопротивлении мобилизации, распространили циничную ложь" о том, что после коррупционного скандала всех военнослужащих Бучанского РТЦК и СП якобы отправили на фронт.

"Мол об этом заявил заместитель начальника Бучанского РТЦК и СП Андрей Евтушенко. Как сообщили в Бучанском РТЦК и СП эта информация является грубым фейком", - говорится в сообщении.

В Киевском ТЦК отметили, что на самом деле речь идет об инциденте двухлетней давности, о котором Андрей Евтушенко сообщал на заседании ВСК народному депутату Алексею Гончаренко.

"Буча с первых дней войны является символом сопротивления вооруженной агрессии России против Украины, поэтому не случайно она находится под прицелом информационных атак врага", - отметили в ТЦК.

В то же время там добавили, что подавляющее большинство военных Бучанского РТЦК и СП имеют боевой опыт и были переведены из боевых бригад после тяжелых ранений и контузий. Сейчас они выполняют важную функцию по комплектованию Вооруженных сил Украины.

Что предшествовало

Напомним, вчера заместитель начальника Бучанского РТЦК и СП Андрей Евтушенко во время заседания парламентской временной следственной комиссии сказал, что весь личный состав районного ТЦК отправили на службу на боевые должности.

Причиной стал коррупционный скандал 2024 года.

Как выяснилось, в Бучанском ТЦК была организована схема уклонения от мобилизации, изготавливались поддельные медицинские документы, военнообязанных незаконно признавали непригодными, во время обысков изъято более 1 млн долларов

