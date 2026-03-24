На Стерненко готовили новое покушение, ликвидирован вооруженный киллер ГРУ

СБУ обезвредила разведывательно-боевую сеть ГРУ России, которая готовила убийства публичных лиц в Украине - среди потенциальных жертв оказался волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко и Службу безопасности Украины .

Во время спецоперации ликвидирован киллер, еще более 10 участников сети взяты под стражу.

В агентурно-боевую сеть входили 10 человек. Они собирали разведывательные данные о расположении, передвижении и вооружении украинских подразделений в Краматорском и Покровском районах Донецкой области, а также на Харьковщине.

Собранную информацию передавали через мессенджеры российским кураторам.

Теракт в заведении питания

В Краматорске агенты получили задание найти заведение, где часто бывают военные, чтобы потом устроить там взрыв. Взрывное устройство для этого сбросили с дрона в заранее определенном месте.

Стерненко и другие - в списке на убийство

Участники сети также готовили убийства публичных лиц и военных в разных регионах Украины.

Среди потенциальных жертв:

советник министра обороны и волонтер Сергей Стерненко;

гражданин России, боец РДК Илья Богданов, который с 2014 года воюет на стороне Украины.

Злоумышленники отслеживали адреса и маршруты передвижения будущих жертв. Если подрыв авто или возле дома "не сработал" бы - киллер имел приказ расстреливать жертв в упор.

Сергей Стерненко также прокомментировал спецоперацию.

"Спасибо СБУ. Со мной все в порядке. В отличие от киллера. Россия должна сгореть", - сказал он.

Кто координировал сеть

Собранные данные обобщал и передавал в Россию завербованный ГРУ судебный эксперт из Полтавы. Именно он руководил группой как резидент.

Ликвидация киллера

Фото: один из задержанных в результате спецоперации (t.me/SBUkr)

Во время спецоперации обезвредили вооруженного киллера - он оказал вооруженное сопротивление при задержании. По данным следствия, он родом из временно оккупированной части Донецкой области, где прошел боевую подготовку на базе ГРУ РФ.

Один из задержанных во время допроса также признал, что ранее совершил подрыв на автостоянке по заказу армии РФ.

У подозреваемых нашли:

огнестрельное оружие и боеприпасы

компоненты взрывных устройств

диктофоны, камеры видеонаблюдения

компьютерную технику с доказательствами связи с российскими спецслужбами

Фото: у преступников обнаружили самодельные взрывные устройства (t.me/SBUkr)

Что им грозит

Всем участникам сети сообщили о подозрении по нескольким статьям УК Украины: государственная измена, коллаборационная деятельность, несанкционированное распространение информации о ВСУ, подготовка к теракту и незаконное обращение с оружием.

Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Покушения на Стерненко: хронология

Россия пытается убить Сергея Стерненко уже не впервые - первые задокументированные нападения на него произошли еще в 2018 году.

Тогда двое неизвестных подкараулили активиста возле дома и несколько раз ударили ножом. Стерненко получил сотрясение мозга, рваную рану руки и синяки. Один из нападавших погиб - активист защищался.

Суд рассматривал дело несколько лет. В 2023 году одного из причастных приговорили к 10 годам тюрьмы, а дело о самозащите Стерненко - закрыли.