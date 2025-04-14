"Готовим основу". Зеленский анонсировал встречи об отправке контингента в Украину

Украина на этой неделе проведет несколько встреч насчет размещения в стране иностранного контингента. Для этого уже готовят основу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Готовим с партнерами основу для контингента по безопасности - контингента с участием партнеров, который будет поддерживать мир после этой войны. На этой неделе запланированы встречи по этому поводу - по контингенту", - отметил глава государства.
Он добавил, что сегодня также была запланирована внешнеполитическая работа Украины на ближайшие недели.
В частности, сейчас идет работа ради новых систем ПВО для Украины, ради устойчивости украинского государства и Сил обороны и ради того, чтобы дипломатия начала давать плоды.
Напомним, вопрос отправки контингента в Украину сейчас активно обсуждается в Европе. Согласно слухам в СМИ, речь может идти о размещении на украинской территории до 30 тысяч иностранных солдат.
Пока непонятно, где именно их разместят и когда это произойдет - после начала перемирия Украины и России или после подписания мирного соглашения.
Вопрос отправки контингента обсуждает так называемая "коалиция решительных".
По информации РБК-Украина, пока 5-6 стран рассматривают возможность отправки своих военных в Украину. Среди них - Британия и Франция.
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