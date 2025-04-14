"Готовим основу". Зеленский анонсировал встречи об отправке контингента в Украину

"Готовим с партнерами основу для контингента по безопасности - контингента с участием партнеров, который будет поддерживать мир после этой войны. На этой неделе запланированы встречи по этому поводу - по контингенту", - отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня также была запланирована внешнеполитическая работа Украины на ближайшие недели.

В частности, сейчас идет работа ради новых систем ПВО для Украины, ради устойчивости украинского государства и Сил обороны и ради того, чтобы дипломатия начала давать плоды.