"Готуємо основу". Зеленський анонсував зустрічі про відправку контингенту в Україну

Україна цього тижня проведе кілька зустрічей щодо розміщення в країні іноземного контингенту. Для цього вже готують основу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту - контингенту за участю партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі з цього приводу - щодо контингенту", - зазначив глава держави.
Він додав, що сьогодні також була запланована зовнішньополітична робота України на найближчі тижні.
Зокрема, зараз триває робота заради нових систем ППО для України, заради стійкості української держави та Сил оборони і заради того, щоб дипломатія почала давати плоди.
Нагадаємо, питання відправки контингенту в Україну зараз активно обговорюється в Європі. Згідно з чутками у ЗМІ, може йтися про розміщення на українській території до 30 тисяч іноземних солдатів.
Наразі незрозуміло, де саме їх розмістять і коли це станеться - після початку перемир'я України та Росії або після підписання мирної угоди.
Питання відправки контингенту обговорює так звана "коаліція рішучих".
За інформацією РБК-Україна, поки що 5-6 країн розглядають можливість відправки своїх військових в Україну. Серед них - Британія і Франція.
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