"Готуємо основу". Зеленський анонсував зустрічі про відправку контингенту в Україну

"Готуємо з партнерами основу для безпекового контингенту - контингенту за участю партнерів, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі з цього приводу - щодо контингенту", - зазначив глава держави.

Він додав, що сьогодні також була запланована зовнішньополітична робота України на найближчі тижні.

Зокрема, зараз триває робота заради нових систем ППО для України, заради стійкості української держави та Сил оборони і заради того, щоб дипломатія почала давати плоди.