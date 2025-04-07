Готовит платежную революцию: Евросоюз может создать альтернативу Visa и PayPal
Европа должна избавиться от зависимости от американских и китайских платформ, таких как Visa, Mastercard, PayPal и Alipay и провести платежную революцию.
Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Today.
По ее словам, Европа должна создать собственную альтернативу для обеспечения финансового суверенитета. По ее мнению, полностью унифицированный рынок капитала может проложить путь к более глубокой фискальной интеграции, с потенциальной добавленной стоимостью до 3 триллионов евро ежегодно.
Лагард подчеркнула зависимость Европы от иностранной инфраструктуры цифровых платежей.
"Visa, MasterCard, PayPal и Alipay контролируются американскими или китайскими компаниями. Мы должны убедиться, что существует европейское предложение", - отметила она.
Ее слова произошли на фоне инициативы ЕС по созданию единого рынка капитала в странах ЕС. Это должно облегчить инвестиции и обеспечение лучшего доступа к финансированию для компаний, а гражданам - помочь экономить эффективнее.
Впрочем, создание европейской альтернативы Visa и Mastercard сталкивается с серьезными вызовами.
Среди них:
- низкие комиссии за обмен в Европе затрудняют достижение прибыльности;
- для создания инфраструктуры, способной конкурировать с глобальными игроками, требуются значительные первоначальные инвестиции;
- препятствия на пути внедрения включают изменение поведения потребителей и продавцов, а также убеждение банков поддержать новую систему;
- техническая сложность, особенно в вопросах безопасности, защиты от мошенничества и трансграничной совместимости;
- управление и координация, поскольку государствам-членам и учреждениям необходимо будет согласовать выполнение и надзор.
Торговая война США
Недавно президент США Трамп ввел масштабные пошлины на импортные товары против всех страны. Под тарифную программу попала также и Украина, против которой была введена пошлина на уровне 10%.
В правительстве Украины отметили, что соответствующий сценарий, является сложным, но не критическим. ЕС и Китай, в свою очередь, сразу пригрозили Штатами контрмерами.
А уже сегодня Трамп начал требовать от Европы "репарации за прошлые годы".
Больше о тарифах Трампа и как это бьет по мировым рынкам - в материале РБК-Украина.
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