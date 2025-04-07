Готовит платежную революцию: Евросоюз может создать альтернативу Visa и PayPal

Европа должна избавиться от зависимости от американских и китайских платформ, таких как Visa, Mastercard, PayPal и Alipay и провести платежную революцию.

Об этом заявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Today.

По ее словам, Европа должна создать собственную альтернативу для обеспечения финансового суверенитета. По ее мнению, полностью унифицированный рынок капитала может проложить путь к более глубокой фискальной интеграции, с потенциальной добавленной стоимостью до 3 триллионов евро ежегодно.

Лагард подчеркнула зависимость Европы от иностранной инфраструктуры цифровых платежей.

"Visa, MasterCard, PayPal и Alipay контролируются американскими или китайскими компаниями. Мы должны убедиться, что существует европейское предложение", - отметила она.

Ее слова произошли на фоне инициативы ЕС по созданию единого рынка капитала в странах ЕС. Это должно облегчить инвестиции и обеспечение лучшего доступа к финансированию для компаний, а гражданам - помочь экономить эффективнее.

Впрочем, создание европейской альтернативы Visa и Mastercard сталкивается с серьезными вызовами.

Среди них: