Готує платіжну революцію: Євросоюз може створити альтернативу Visa і PayPal

Європа має позбутись залежності від американських і китайських платформ, таких як Visa, Mastercard, PayPal і Alipay та провести платіжну революцію.

Про це заявила президент Європейського центрального банку Крістін Лагард повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Today.

За її словами, Європа повинна створити власну альтернативу для забезпечення фінансового суверенітету. На її думку, повністю уніфікований ринок капіталу може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції, з потенційною доданою вартістю до 3 трильйонів євро щорічно.

Лагард підкреслила залежність Європи від іноземної інфраструктури цифрових платежів.

"Visa, MasterCard, PayPal і Alipay контролюються американськими або китайськими компаніями. Ми повинні переконатися, що існує європейська пропозиція", - зазначила вона.

Її слова відбулися на фоні ініціативи ЄС зі створення єдиного ринку капіталу в країнах ЄС. Це має полегшити інвестиції та забезпечення кращого доступу до фінансування для компаній, а громадянам - допомогти заощаджувати ефективніше.

Втім, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається з серйозними викликами.

Серед них: