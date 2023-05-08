RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовность авиации НАТО повысили после провокации россиян над Черным морем, - СМИ

Иллюстративное фото: готовность авиации НАТО повысили после провокации россиян над Черным морем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс повысил готовность подразделений воздушного патрулирования после того, как российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом заявил неназванный официальный представитель НАТО.

"Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета Frontex (Агентство по охране внешних границ ЕС - ред.) над Черным морем вблизи Румынии", - заявил чиновник Альянса.

Он также отметил, что НАТО сохраняет бдительность на фоне инцидента.

Напомним, в пятницу, 5 мая, российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet, который летел над Черным морем.

Позже в Пограничной службе Польши рассказали, что российский самолет чуть не врезался в польский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияЧорне мореПольша