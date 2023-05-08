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Готовність авіації НАТО підвищили після провокації росіян над Чорним морем, - ЗМІ

Ілюстративне фото: готовність авіації НАТО підвищили після провокації росіян над Чорним морем (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс підвищив готовність підрозділів повітряного патрулювання після того, як російський винищувач перехопив польський літак над Чорним морем.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post, про це заявив неназваний офіційний представник НАТО.

"Загони повітряного патрулювання НАТО були приведені у стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex (Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС - ред.) над Чорним морем поблизу Румунії", - заявив чиновник Альянсу.

Він також зазначив, що НАТО зберігає пильність на тлі інциденту.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 травня, російський Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet, що летів над Чорним морем.

Пізніше у Прикордонній службі Польщі розповіли, що російський літак мало не врізався у польський.

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