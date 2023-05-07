Российский истребитель пытался помешать полету польского самолета над Черным морем
Польский пограничный самолет L410 Turbolet во время совершения полета над Черным морем недалеко от воздушного пространства Румынии был перехвачен российским истребителем Су-35, который своими маневрами создавал высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении польским воздушным средством.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт министерства обороны Румынии.
Отмечается, что воздушный инцидент произошел в пятницу, 5 мая, днем около 13:20 по местному времени.
Самолет Let L-410 Turbolet является универсальным, легким многоцелевым, двухмоторным самолетом для местных воздушных линий.
"Агрессивные и опасные маневры, неоднократно совершаемые истребителями Российской Федерации вблизи польских самолетов, создавали высокий уровень турбулентности и создавали серьезные трудности в управлении польскими самолетами", - указывается в заявлении ведомства.
После таких действий два боевых самолета румынских ВВС и два ВВС Испании, предназначенные для выполнения задач воздушной полиции, были предупреждены Объединенным центром воздушных операций НАТО в испанской Торрехоне.
"Хотя четыре самолета были готовы вмешаться в любой момент, в их вмешательстве не было необходимости", - рассказали в румынском Минобороны.
Также в публикации сообщают, что польский экипаж действовал спокойно и профессионально "в ситуации, безответственно созданной российским пилотом, и смог полностью контролировать самолет, после первоначальной потери высоты, вызванной маневрами самолета Су-35".
Так, польский L410 Turbolet смог благополучно приземлиться в районе аэропорта Михаила Когэлничану. Никто из членов экипажа на борту польского самолета в этом инциденте не пострадал.
Румынские власти находятся в контакте с Frontex и польскими властями для расследования всех обстоятельств этого инцидента.
"Совершенно неприемлемо агрессивное поведение, подобное тому, которое продемонстрировал боевой самолет Российской Федерации в отношении невооруженного самолета, выполнявшего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в Черноморском бассейне", - подчеркивают в Минобороны Румынии.
Также в военном ведомстве добавили, что данный инцидент является еще одним свидетельством провокационного подхода РФ в Черном море.
Напомним, почти два месяца назад, 14 марта, российские истребители сбили разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper США над Черным морем.
После инцидента американцы начали запускать свои беспилотники на более далеком расстоянии от временно оккупированного РФ украинского Крыма.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.