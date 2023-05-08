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Готовность авиации НАТО повысили после провокации россиян над Черным морем, - СМИ

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Понедельник 08 мая 2023 19:31
Готовность авиации НАТО повысили после провокации россиян над Черным морем, - СМИ Иллюстративное фото: готовность авиации НАТО повысили после провокации россиян над Черным морем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс повысил готовность подразделений воздушного патрулирования после того, как российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом заявил неназванный официальный представитель НАТО.

"Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета Frontex (Агентство по охране внешних границ ЕС - ред.) над Черным морем вблизи Румынии", - заявил чиновник Альянса.

Он также отметил, что НАТО сохраняет бдительность на фоне инцидента.

Напомним, в пятницу, 5 мая, российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet, который летел над Черным морем.

Позже в Пограничной службе Польши рассказали, что российский самолет чуть не врезался в польский.

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