Готовность авиации НАТО повысили после провокации россиян над Черным морем, - СМИ

Североатлантический альянс повысил готовность подразделений воздушного патрулирования после того, как российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post , об этом заявил неназванный официальный представитель НАТО.

"Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета Frontex (Агентство по охране внешних границ ЕС - ред.) над Черным морем вблизи Румынии", - заявил чиновник Альянса.

Он также отметил, что НАТО сохраняет бдительность на фоне инцидента.