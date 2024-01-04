Готовы стать к оружию. Клименко назвал условие мобилизации правоохранителей

Сколько правоохранителей в Украине

По словам Клименко, сегодня в полиции служат 98 тысяч офицеров и сержантов, которые до начала полномасштабной войны были равномерно расположены по всей территории страны.

С начала войны произошли тектонические движения касаемо дислокации.

"На сегодняшний день, от Черниговской и до Николаевской области, в приграничных регионах, непосредственно в регионах, где идут активные боевые действия, а это 900 километров, расположены полицейские подразделения. Это 35 тысяч личного состава. Сюда также входит подразделение "Ярость", это 5 тысяч", - пояснил Клименко.

Готова ли полиция мобилизоваться

До начала войны, как рассказал министр, на 10 тысяч населения Украины было в среднем выделено 23-26 сотрудников полиции. Сегодня же, на деоккупированных территориях - более 100. Режим стал намного жестче, а задач - больше. Полиция, как отметил Клименко, с начала войны на 80% увеличила свой функционал.

"Но мы не увеличиваем количество полицейских и наборы в полицию. Мы понимаем, что трудно сейчас в стране. Но еще раз хочу повторить, что если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет стать к оружию - мы готовы это сделать", - отметил министр.

Новый законопроект о мобилизации

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Авторы законопроекта предлагают, чтобы повестки в помещениях раздавали только представители ТЦК, а по месту жительства и на работе - военкомат и полицейские.

Тем временем Комитет Совета начал рассмотрение законопроекта.

Более подробно о законопроекте и предложениях по мобилизации - в материале РБК-Украина.