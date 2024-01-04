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Готові стати до зброї. Клименко назвав умову мобілізації правоохоронців

Фото: Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо ситуація в країні погіршуватиметься, правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

Скільки правоохоронців в Україні 

За словами Клименка, сьогодні в поліції служать 98 тисяч офіцерів й сержантів, які до початку повномасштабної війни були рівномірно розташовані по усій території країни. 

З початку війни відбулись тектонічні рухи щодо дислокації. 

"На сьогоднішній день, від Чернігівської й до Миколаївської області, в прикордонних регіонах, безпосередньо в регіонах де йдуть активні бойові дії, а це 900 кілометрів, розташовані поліцейські підрозділи. Це 35 тисяч особового складу. Сюди також входить підрозділ "Лють", це 5 тисяч", - пояснив Клименко. 

Чи готова поліція мобілізуватись 

До початку війни, як розповів міністр, на 10 тисяч населення України було в середньому виділено 23-26 працівників поліції. Сьогодні ж, на деокупованих територіях - більше 100. Режим став набагато жорсткішим, а завдань - більше. Поліція, як зауважив Клименко, з початку війни на 80% збільшила свій функціонал. 

"Але ми не збільшуємо кількість поліцейських й набори до поліції. Ми розуміємо, що важко зараз в країні. Але ще раз хочу повторити, що якщо ситуація буде розвиватись так в країні, що необхідно буде стати до зброї - ми готові це зробити", - зауважив міністр. 

Новий законопроєкт про мобілізацію

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Автори законопроєкту пропонують, щоб повістки у приміщеннях роздавали лише представники ТЦК, а за місцем проживання та на роботі - військкомат та поліцейські.

Тим часом Комітет Ради почав розгляд законопроєкту

Більш детально про законопроєкт та пропозиції щодо мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

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