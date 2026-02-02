RU

Готовы на реальные шаги: Зеленский дал задания команде перед переговорами в Абу-Даби

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr by president of Ukraine)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой в преддверии нового раунда встречи с США и Россией в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского государства.

Состав команды и график встреч

По словам президента, очередные раунды переговоров запланированы на среду, 4 февраля, и четверг, 5 февраля.

В совещании приняли участие ключевые члены делегации: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и советник руководителя ОП Александр Бевз. Также в переговорах примет участие лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.

"Согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи. Украинская делегация также будет иметь двусторонние встречи с американской стороной", - отметил Зеленский.

Документ о гарантиях безопасности и деэскалация

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к реальным шагам для достижения "достойного и продолжительного мира".

"Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", - заявил президент.

Зеленский также добавил, что "энергетическое перемирие", которое началось в ночь на прошлую пятницу, 30 января, способствуют доверию к переговорному процессу. Он выразил надежду на решительность американской стороны в создании условий для диалога.

"Войну нужно завершать. Благодарю всех в мире, кто помогает", - подытожил он.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, 23 и 24 января Украина, Россия и США провели первые трехсторонние переговоры. Стороны публично не раскрывали результаты такой встречи.

При этом источники РБК-Украина отмечали, что в военном блоке был зафиксирован прогресс. Речь шла о возможном разведении сил, механизмах контроля за прекращением огня и создании координационного центра.

Следующая встреча была запланирована на 1 февраля. Но в итоге ее перенесли.

При этом Зеленский обращал внимание, что вопрос территорий решить можно только в случае его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

