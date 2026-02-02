Готові на реальні кроки: Зеленський дав завдання команді перед переговорами в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною командою напередодні нового раунду зустрічі зі США та Росією в Абу-Дабі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови української держави.
За словами президента, чергові раунди переговорів заплановано на середу, 4 лютого і четвер, 5 лютого.
У нараді взяли участь ключові члени делегації: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник керівника ОП Олександр Бевз. Також у переговорах візьме участь лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.
"Узгодив команді рамки розмови та конкретні завдання. Українська делегація також матиме двосторонні зустрічі з американською стороною", - зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна готова до реальних кроків для досягнення "гідного та тривалого миру".
"Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів із відновлення та економічного розвитку", - заявив президент.
Зеленський також додав, що "енергетичне перемир'я", яке розпочалося в ніч на минулу п'ятницю, 30 січня, сприяє довірі до переговорного процесу. Він висловив сподівання на рішучість американської сторони у створенні умов для діалогу.
"Війну потрібно завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає", - підсумував він.
Нагадаємо, 23 і 24 січня Україна, Росія і США провели перші тристоронні переговори. Сторони публічно не розкривали результати такої зустрічі.
При цьому джерела РБК-Україна відзначали, що у військовому блоці був зафіксований прогрес. Йшлося про можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню і створення координаційного центру.
Наступна зустріч була запланована на 1 лютого. Але в підсумку її перенесли.
При цьому Зеленський звертав увагу, що питання територій вирішити можна тільки в разі його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.