Готовы на реальные шаги: Зеленский дал задания команде перед переговорами в Абу-Даби

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой в преддверии нового раунда встречи с США и Россией в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского государства.

Состав команды и график встреч

По словам президента, очередные раунды переговоров запланированы на среду, 4 февраля, и четверг, 5 февраля.

В совещании приняли участие ключевые члены делегации: секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и советник руководителя ОП Александр Бевз. Также в переговорах примет участие лидер фракции СН в Раде Давид Арахамия.

"Согласовал команде рамки разговора и конкретные задачи. Украинская делегация также будет иметь двусторонние встречи с американской стороной", - отметил Зеленский.

Документ о гарантиях безопасности и деэскалация

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к реальным шагам для достижения "достойного и продолжительного мира".

"Мы считаем, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию", - заявил президент.

Зеленский также добавил, что "энергетическое перемирие", которое началось в ночь на прошлую пятницу, 30 января, способствуют доверию к переговорному процессу. Он выразил надежду на решительность американской стороны в создании условий для диалога.

"Войну нужно завершать. Благодарю всех в мире, кто помогает", - подытожил он.