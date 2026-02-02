Готові на реальні кроки: Зеленський дав завдання команді перед переговорами в Абу-Дабі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною командою напередодні нового раунду зустрічі зі США та Росією в Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови української держави.

Склад команди та графік зустрічей

За словами президента, чергові раунди переговорів заплановано на середу, 4 лютого і четвер, 5 лютого.

У нараді взяли участь ключові члени делегації: секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і радник керівника ОП Олександр Бевз. Також у переговорах візьме участь лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.

"Узгодив команді рамки розмови та конкретні завдання. Українська делегація також матиме двосторонні зустрічі з американською стороною", - зазначив Зеленський.

Документ про гарантії безпеки та деескалація

Глава держави наголосив, що Україна готова до реальних кроків для досягнення "гідного та тривалого миру".

"Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів із відновлення та економічного розвитку", - заявив президент.

Зеленський також додав, що "енергетичне перемир'я", яке розпочалося в ніч на минулу п'ятницю, 30 січня, сприяє довірі до переговорного процесу. Він висловив сподівання на рішучість американської сторони у створенні умов для діалогу.

"Війну потрібно завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає", - підсумував він.