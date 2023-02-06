Санкции против "Росатома" должны исключать компанию из всех международных договоров, - Ермак
Санкции против "Росатома" должны предусматривать исключение компании из Глобального договора и замораживание всех контрактов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Как подчеркнул глава Офиса президента, начало санкций против российской атомной отрасли было заложено еще в ноябре прошлого года документом группы Макфола-Ермака. При этом благодаря постоянной работе с партнерами Европаламент проголосовал за отказ от российского уранового топлива. В дальнейшем планируется введение санкций против "Росатома", которые Украина уже ввела 5 февраля.
Ермак перечислил по пунктам то, что нужно сделать:
- заморозить любые новые контракты с "Росатомом" на услуги по обогащению или переработке;
- заморозить любые новые контракты на строительство атомных электростанций;
- исключить "Росатом" из Глобального договора;
- установить контроль над инвестициями "Росатома" в западных странах по соображениям национальной безопасности;
- исключить "Росатом" из всех межправительственных соглашений и соглашений по исследовательским проектам;
- задаться целью уменьшить зависимость от "Росатома" ядерных операторов.
"И мы это сделаем. Добить РФ - важная цель, чтобы победить в войне", - констатировал глава Офиса.
Вчера РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.
Кроме того, мы писали, что эксперт Юлия Павицкая, исследовательница KSE Institute, участвующая в подготовке санкционных предложений в группе Ермака-Макфола, оценила масштабы возможных санкций против "Росатома".
Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль призвал МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома" , поскольку эта компания финансирует войну с Украиной.
Также мы писали, что, по словам руководителя ОП Андрея Ермака, сейчас одной из главных задач Украины является введение санкций против "Росатома".
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