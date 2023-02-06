Санкции против "Росатома" должны исключать компанию из всех международных договоров, - Ермак

Санкции против "Росатома" должны предусматривать исключение компании из Глобального договора и замораживание всех контрактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как подчеркнул глава Офиса президента, начало санкций против российской атомной отрасли было заложено еще в ноябре прошлого года документом группы Макфола-Ермака. При этом благодаря постоянной работе с партнерами Европаламент проголосовал за отказ от российского уранового топлива. В дальнейшем планируется введение санкций против "Росатома", которые Украина уже ввела 5 февраля.

Ермак перечислил по пунктам то, что нужно сделать:

заморозить любые новые контракты с "Росатомом" на услуги по обогащению или переработке;

заморозить любые новые контракты на строительство атомных электростанций;

исключить "Росатом" из Глобального договора;

установить контроль над инвестициями "Росатома" в западных странах по соображениям национальной безопасности;

исключить "Росатом" из всех межправительственных соглашений и соглашений по исследовательским проектам;

задаться целью уменьшить зависимость от "Росатома" ядерных операторов.

"И мы это сделаем. Добить РФ - важная цель, чтобы победить в войне", - констатировал глава Офиса.