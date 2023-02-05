Украина ввела санкции против атомной отрасли России
Сегодня, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Согласно документу, санкции, в частности, вводят против:
- "Росатома";
- акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс";
- акционерного общества "Росатом автоматизированные системы управления";
- общества с ограниченной ответственностью "Русатом Цифровые решения";
- общества с ограниченной ответственностью "НИИАР-Генерация";
- автономной некоммерческой организации "Корпоративная академия Госкорпорации "Росатом";
- акционерного общества "Русатом Хэлскеа";
Указом предусматривается, что в отношении ряда российских компаний будут на 50 лет введены такие санкции: блокировка активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов по территории Украины, аннулирование всех лицензий, запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества.
Реакция Зеленского
"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение по этой их отрасли", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
По его словам, такие решение, в том числе, принимаются с целью поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии.
Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль призвал МАГАТЭ ввести санкции против "Росатома", поскольку эта компания финансирует войну с Украиной.
Также мы писали, что, по словам руководителя ОП Андрея Ермака, сейчас одной из главных задач Украины является введение санкций против "Росатома".
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