Украина ввела санкции против атомной отрасли России

Сегодня, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Согласно документу, санкции, в частности, вводят против:

"Росатома";

акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс";

акционерного общества "Росатом автоматизированные системы управления";

общества с ограниченной ответственностью "Русатом Цифровые решения";

общества с ограниченной ответственностью "НИИАР-Генерация";

автономной некоммерческой организации "Корпоративная академия Госкорпорации "Росатом";

акционерного общества "Русатом Хэлскеа";

Указом предусматривается, что в отношении ряда российских компаний будут на 50 лет введены такие санкции: блокировка активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов по территории Украины, аннулирование всех лицензий, запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества.

Реакция Зеленского

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение по этой их отрасли", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, такие решение, в том числе, принимаются с целью поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии.