Готовы наложить вето. Болгария не заинтересована в санкциях против "Росатома"
Болгария не готова поддержать санкции против "Росатома", поскольку они напрямую повлияют на атомную энергетику страны. Если необходимо, при рассмотрении ограничений, страна готова наложить на их введение вето.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
"Болгария не может согласиться с санкциями в отношении атомной энергетики, потому что они напрямую повлияют на нашу атомную энергетику. Это недопустимо. Мы рассматриваем все возможные области, где возможны (дальнейшие санкции, - ред.). Но там, где на карту поставлены интересы, как в атомной энергетике, мы очень внимательно следим за этими вопросами", - заявил президент Болгарии Румен Радев.
На вопрос, наложит ли Болгария вето на санкции в области ядерной энергетики, он сказал: "Если необходимо, мы наложим наше вето, да".
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российской атомной отрасли.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что санкции против "Росатома" должны предусматривать исключение компании из Глобального договора и заморозки всех контрактов.
Напомним, страны Европейского союза работают над десятым пакетом санкций против России, которые вступят в силу до 24 февраля 2023 года. В частности, Европейский союз может ввести санкции против ядерной и ракетной отраслей России.
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