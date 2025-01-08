Курс наличного доллара за 2024 год вырос на 11%, - НБУ

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2024 года вырос на 0,9% до 42,07 гривен. За год доллар подорожал на 11,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, за последние три года (с декабря 2021 года) курс вырос на 54,6%.

Официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривен. За декабрь курс доллара повысился на 1,1%.

Рост курса доллара сопоставим с инфляцией за 2024 года. По оценкам НБУ, потребительские цены за год выросли примерно на 12%.

Ситуация на рынке

Курс доллара активно рост до конца июля. Однако затем НБУ заявил, что это уже угрожает ценовой стабильности и заморозил курс. В ноябре НБУ возобновил девальвацию гривны после четырехмесячного перерыва

НБУ в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

В то же время спрос на наличную валюту вырос несущественно. Население купило в банках за декабрь 1,303 млрд долларов. Объем покупки вырос на 1,1% по сравнению с ноябрем. За весь год украинцы купили в банках 12,219 млрд долларов. Всего за месяц наличный курс вырос на 65 копеек до 42,50 грн/доллар. За год доллар подорожал на 3,50 гривен.