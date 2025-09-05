НБУ пояснил падение курса доллара за последний месяц

В августе 2025 года ситуация на валютном рынке Украины осталась устойчивой. Доллар и евро подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2025 года).

Как отметили в НБУ, действие сезонных факторов в сочетании с сохранением интереса к гривневым инструментам способствовали снижению в августе чистого спроса на безналичном сегменте. Это отразилось в уменьшении сальдо интервенций НБУ до 2,7 млрд долларов.

По данным НБУ, спрос на наличную валюту оставался близким к уровню предыдущего месяца. Благодаря снижению чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков объем интервенций НБУ по продаже иностранной валюты уменьшился, а средние официальные курсы гривны к доллару и к евро укрепились. Средний официальный курс гривны к доллару укрепился на 0,8%, а к евро - на 1,5%.

"НБУ продолжил постепенную либерализацию валютных ограничений", - добавили НБУ.