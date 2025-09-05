ua en ru
НБУ пояснил падение курса доллара за последний месяц

Украина, Пятница 05 сентября 2025 08:20
НБУ пояснил падение курса доллара за последний месяц Фото: Курс доллара упал из-за снижения спроса на валюту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе 2025 года ситуация на валютном рынке Украины осталась устойчивой. Доллар и евро подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2025 года).

Как отметили в НБУ, действие сезонных факторов в сочетании с сохранением интереса к гривневым инструментам способствовали снижению в августе чистого спроса на безналичном сегменте. Это отразилось в уменьшении сальдо интервенций НБУ до 2,7 млрд долларов.
НБУ пояснил падение курса доллара за последний месяц

По данным НБУ, спрос на наличную валюту оставался близким к уровню предыдущего месяца.

Благодаря снижению чистого спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков объем интервенций НБУ по продаже иностранной валюты уменьшился, а средние официальные курсы гривны к доллару и к евро укрепились. Средний официальный курс гривны к доллару укрепился на 0,8%, а к евро - на 1,5%.
НБУ пояснил падение курса доллара за последний месяц

"НБУ продолжил постепенную либерализацию валютных ограничений", - добавили НБУ.

Падение спроса

Напомним, украинцы в августе увеличили покупку долларов и евро в банках. Однако спрос на наличную валюту значительно ниже, чем в начале года.

Чистая покупка валюты составила 351 млн долларов. Объем покупки вырос на 30% по сравнению с июлем. Всего с начала года украинцы купили в банках 4,499 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в августе колебался около уровня 41,50-41,60-гривень. В итоге за месяц доллар упал на 40 копеек до 41,50 гривен. Курс евро упал за месяц упал на 20 копеек до 48,50 гривен.

В августе 2025 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,696 млрд долларов. На 21,5% меньше, чем в июле (3,436 млрд долларов). С начала года НБУ продал на межбанке 23,676 млрд долларов. За это время Украина получила международную помощь на сумму 29,5 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.

В августе официальный курс доллара упал на 50 копеек до 41,26 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

