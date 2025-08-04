Украинцы сократили покупку долларов и евро в банках

Украинцы в июле немного сократили покупку долларов и евро банках. Спрос на наличную валюту в Украине значительно ниже, чем в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Население Украины в июле 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,956 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,226 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 269,9 млн долларов.



Объем покупки упал на 4,4% по сравнению с июнем. Всего с начала года украинцы купили в банках 4,147 млрд долларов.



Курс доллара в июле

Курс доллара на наличном рынке в мае колебался около уровня 41,90-42,05 гривен. В итоге за месяц доллар остался на уровне 41,90 гривен. Курс евро упал за месяц на 90 копеек до 48,40 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс был выше, чем в июне на 10-20 копеек.

В течение июля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,71 до 41,86 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 12 копеек с 41,64 гривен до 41,76 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).