Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

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Крепость Нарекала

Нарекала - крепостный комплекс разных эпох на горе Мтацминда в Старом Тбилиси.

Нарекала считается древнейшей достопримечательностью Тбилиси. Подняться к крепости можно пешком или по канатной дороге. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Тбилиси.

Крепость Нарикала (фото из сети)

Собор Цминда Самеба

Цминда Самеба - главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Он расположен в Тбилиси на холме св. Ильи.

Собор считается символом современной Грузии и является самым высоким ее храмом - всего 101 метр с комплексом церковных и служебных зданий.

Собор Цминда Самеба (фото из сети)

Мост Мира

Мост Мира - пешеходный мост на реке Кура в Тбилиси. Он состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре мощных сопротивления.

С моста открывается великолепный вид на многие достопримечательности Тбилиси. Вечером город смотрится еще более футуристично, ведь переливается разноцветными огнями.

Мост Мира в Тбилиси (фото из сети)

Мемориал "История Грузии"

Мемориал "История Грузии" находится недалеко от Тбилиси. Это архитектурный ансамбль из 64 фигур с каменными барельефами, повествующими о разных этапах грузинской истории.

В народе монумент прозвали "Грузинским Стоунхенджем", поскольку мемориал "История Грузии" поражает своей масштабностью и напоминает известную английскую достопримечательность.

Люди, которые побывали здесь, отмечают, что мемориал поражает своими размерами, и фотографии не передают чувство грандиозности и величия сооружения.

Мемориал "История Грузии" (фото из сети)

Старый город

Старый Тбилиси - район в историческом центре города. Он расположен в юго-восточной части Тбилиси, по обоим берегам реки Кура.

Улицы в этом районе узкие, строения сохранили черты средневековой застройки.

Хотя термин "Старый Тбилиси" уже давно используется для обозначения исторической части города, район с таким названием был сформирован только в 2007 году с улиц и кварталов, ранее включенных в три других района города.

Район Старый Тбилиси (фото из сети)

Тбилисский театр марионеток

В Тбилиси в Старом городе по улице Шавтели расположен маленький Театр марионеток, всего на 80 зрительских мест. Он построен Резо Габриадзе в 1981 году.

Будучи режиссером, драматургом, художником и скульптором, Резо писал пьесы, создавал куклы и оживлял их на сцене своего театра.

За более чем 30 лет представления успели побывать во многих странах мира и участвовали в крупнейших международных театральных фестивалях.

Театр марионеток в Тбилиси (фото из сети)

Метехи

Метехи - исторический район Тбилиси на высокой скале, нависающей над берегом реки Кура. Это одно из самых древних поселений в Грузии.

В районе расположен знаменитый Метехский замок - величественная резиденция грузинских царей. Это отличная красивая крепость, со стен которой открывается прекрасный вид на реку и город.

Метехский замок (фото из сети)

Серные бани Абанотубани

Одно из необычных мест Грузии - серные бани Абанотубани. Это не просто историческая достопримечательность, а функционирующий спа-комплекс.

Все бани построены в восточном стиле - приземистые здания с полукруглыми куполами, с большими стеклянными окнами в центре, освещающими внутренние помещения, ведь сами бани находятся ниже уровня земли.

Серные бани Абанотубани (фото из сети)

Канатная дорога

Канатная дорога Тбилиси построена недавно, она соединила два противоположных берега реки. Одна станция расположена в парке Рике (рядом с храмом Метехи), а вторая - в крепости Нарикала на Сололакском холме. Протяженность маршрута - 508 метров.

Во время поездки можно насладиться невероятными видами Тбилиси.

Канатная дорога в Тбилиси (фото из сети)