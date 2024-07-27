Гостеприимный горный Тбилиси: чем удивляет туристов грузинская столица

Гостеприимство местных жителей, удивительная красота природы, богатая и самобытная культура, вкусная кухня - столице Грузии безусловно есть чем гордиться.
Какие известные места стоит посетить в Тбилиси - читайте в материале РБК-Украина ниже.
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Нарекала - крепостный комплекс разных эпох на горе Мтацминда в Старом Тбилиси.
Нарекала считается древнейшей достопримечательностью Тбилиси. Подняться к крепости можно пешком или по канатной дороге. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Тбилиси.
Крепость Нарикала (фото из сети)
Цминда Самеба - главный кафедральный собор Грузинской православной церкви. Он расположен в Тбилиси на холме св. Ильи.
Собор считается символом современной Грузии и является самым высоким ее храмом - всего 101 метр с комплексом церковных и служебных зданий.
Собор Цминда Самеба (фото из сети)
Мост Мира - пешеходный мост на реке Кура в Тбилиси. Он состоит из 156-метрового стального каркаса, покрытого стеклом. Вся конструкция опирается на четыре мощных сопротивления.
С моста открывается великолепный вид на многие достопримечательности Тбилиси. Вечером город смотрится еще более футуристично, ведь переливается разноцветными огнями.
Мост Мира в Тбилиси (фото из сети)
Мемориал "История Грузии" находится недалеко от Тбилиси. Это архитектурный ансамбль из 64 фигур с каменными барельефами, повествующими о разных этапах грузинской истории.
В народе монумент прозвали "Грузинским Стоунхенджем", поскольку мемориал "История Грузии" поражает своей масштабностью и напоминает известную английскую достопримечательность.
Люди, которые побывали здесь, отмечают, что мемориал поражает своими размерами, и фотографии не передают чувство грандиозности и величия сооружения.
Мемориал "История Грузии" (фото из сети)
Старый Тбилиси - район в историческом центре города. Он расположен в юго-восточной части Тбилиси, по обоим берегам реки Кура.
Улицы в этом районе узкие, строения сохранили черты средневековой застройки.
Хотя термин "Старый Тбилиси" уже давно используется для обозначения исторической части города, район с таким названием был сформирован только в 2007 году с улиц и кварталов, ранее включенных в три других района города.
Район Старый Тбилиси (фото из сети)
В Тбилиси в Старом городе по улице Шавтели расположен маленький Театр марионеток, всего на 80 зрительских мест. Он построен Резо Габриадзе в 1981 году.
Будучи режиссером, драматургом, художником и скульптором, Резо писал пьесы, создавал куклы и оживлял их на сцене своего театра.
За более чем 30 лет представления успели побывать во многих странах мира и участвовали в крупнейших международных театральных фестивалях.
Театр марионеток в Тбилиси (фото из сети)
Метехи - исторический район Тбилиси на высокой скале, нависающей над берегом реки Кура. Это одно из самых древних поселений в Грузии.
В районе расположен знаменитый Метехский замок - величественная резиденция грузинских царей. Это отличная красивая крепость, со стен которой открывается прекрасный вид на реку и город.
Метехский замок (фото из сети)
Одно из необычных мест Грузии - серные бани Абанотубани. Это не просто историческая достопримечательность, а функционирующий спа-комплекс.
Все бани построены в восточном стиле - приземистые здания с полукруглыми куполами, с большими стеклянными окнами в центре, освещающими внутренние помещения, ведь сами бани находятся ниже уровня земли.
Серные бани Абанотубани (фото из сети)
Канатная дорога Тбилиси построена недавно, она соединила два противоположных берега реки. Одна станция расположена в парке Рике (рядом с храмом Метехи), а вторая - в крепости Нарикала на Сололакском холме. Протяженность маршрута - 508 метров.
Во время поездки можно насладиться невероятными видами Тбилиси.
Канатная дорога в Тбилиси (фото из сети)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Милане, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Барселоне, Стамбуле, а также Амстердаме.
При подготовке материала использовались следующие источники: статьи из Wikipedia, официальные сайты собора Цминда Самеба и Театра марионеток.
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