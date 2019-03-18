Держстат назвав частку алкоголю, сигарет і наркотиків у витратах українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українці витрачають на алкоголь, сигарети і наркотики більше, ніж на медицину

Державна служба статистики оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за цілями у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, кінцеві споживчі витрати домашніх господарств за 2019 рок становили 1 трлн 978 млрд грн. З них найбільшу частку займають продукти харчування та безалкогольні напої - 41,3%. Далі йдуть витрати на транспорт - 10,9% і житло, вода, електроенергію, газ та інші види палива - 10,8%.

За даними Держстату, на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики українці за 2017 рік витратили 147 млрд грн, що становить 7,4% від загальних витрат.

На охорону здоров’я громадяни витрачають 5,5%.

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними опитування Держстату, половина українців (49,5%) оцінюють стан свого здоров'я як добрий, ще 40,5% - як задовільний, решта 10% - як поганий.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, середня сума витрат на ліки та лікування за останній рік серед тих, хто витрачав якісь кошти на ліки та лікування, становила 4 682 грн.